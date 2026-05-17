Президент РПЛ Алаев отреагировал на чемпионство «Зенита»

Президент Мир Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался о завоевании «Зенитом» чемпионства по итогам сезона-2025/2026.

«Не хочется говорить о судействе. «Зенит» победил достойно. По сезону у них был ряд вопросов по судейству, но скажу своё мнение — это неочевидная ошибка, чтобы вмешивался VAR. Наверное, «Зенит» и так должен был забирать чемпионство. Ошибки бывают, по судейству не хочется. Абсолютно справедливый чемпион.

В конце показалось, что подобрал ключи Сергей Богданович [Семак], которого я отдельно поздравляю. Определился с составом — ко двору пришёлся Дивеев, раскрылся Соболев. Для меня они уже были фаворитами. Тем не менее всё решилось в прошлом туре. Всё решают эпизоды. Александр Ерохин решил эпизод в Сочи. Футболисты «Краснодара» могли решить эпизоды в игре с «Динамо», но не решили. Футбол прекрасен», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

