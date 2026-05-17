Игрок «Оренбурга» Квеквескири прокомментировал поражение от «Краснодара»

Футболист «Оренбурга» Ираклий Квеквескири высказался после матча заключительного, 30-го тура, Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:3).

«В первом тайме с «Краснодаром» мы больше владели мячом. Но опасных моментов не было. Во втором тайме была более открытая игра, надо было отыгрываться. Спортсменам не нужна профессиональная мотивация. Мы сами себя мотивируем. Неважно, выполнили мы задачу или нет, когда переступаешь черту футбольного поля, это эмоции и драйв.

Ты не хочешь проигрывать. Хочешь доказать своим болельщикам. Ничего не ощущалось перед матчем с «Краснодаром». Они выходили играть в свой футбол», — передаёт слова Квеквескири корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

«Краснодар» занял второе место в турнирной таблице чемпионата России. В активе клуба 66 очков в 30 встречах. Отставание от «Зенита» (68) составило два очка. «Оренбург» расположился на 11-й строчке. Команда заработала 29 очков после 30 игр.