Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Оренбурга» Квеквескири прокомментировал поражение от «Краснодара»

Игрок «Оренбурга» Квеквескири прокомментировал поражение от «Краснодара»
Комментарии

Футболист «Оренбурга» Ираклий Квеквескири высказался после матча заключительного, 30-го тура, Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:3).

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Ленини – 36'     2:0 Кордоба – 63'     3:0 Сперцян – 88'    

«В первом тайме с «Краснодаром» мы больше владели мячом. Но опасных моментов не было. Во втором тайме была более открытая игра, надо было отыгрываться. Спортсменам не нужна профессиональная мотивация. Мы сами себя мотивируем. Неважно, выполнили мы задачу или нет, когда переступаешь черту футбольного поля, это эмоции и драйв.

Ты не хочешь проигрывать. Хочешь доказать своим болельщикам. Ничего не ощущалось перед матчем с «Краснодаром». Они выходили играть в свой футбол», — передаёт слова Квеквескири корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

«Краснодар» занял второе место в турнирной таблице чемпионата России. В активе клуба 66 очков в 30 встречах. Отставание от «Зенита» (68) составило два очка. «Оренбург» расположился на 11-й строчке. Команда заработала 29 очков после 30 игр.

Материалы по теме
Самый грустный разгром от «Краснодара». Даже Сперцян остался без рекорда
Видео
Самый грустный разгром от «Краснодара». Даже Сперцян остался без рекорда
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android