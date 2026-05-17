Сергей Семак подтвердил, что Джон Дуран покинул «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подтвердил уход нападающего Джона Дурана из клуба. Колумбиец выступал за сине-бело-голубых на правах аренды из саудовского «Аль-Насра».

«Ситуация с Дураном предельно понятна. После игры он подошёл, сказал: «Не могли бы меня отпустить по личным обстоятельствам?» Без проблем. В стартовом составе мы его не планировали, выпускать на замену достаточно сложно. Аренда, которая была, закончилась. Пожелаем ему удачи. Очень тепло попрощались, к сожалению, он не смог реализовать свой потенциал», — сказал Семак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Дуран стал чемпионом России, забив один гол в шести играх Мир Российской Премьер-Лиги (с пенальти). На встречу заключительного тура с «Ростовом» (1:0) нападающий заявлен не был. Ранее он покинул расположение клуба в связи с личными обстоятельствами.