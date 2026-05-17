Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Семак подтвердил, что Джон Дуран покинул «Зенит»

Сергей Семак подтвердил, что Джон Дуран покинул «Зенит»
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подтвердил уход нападающего Джона Дурана из клуба. Колумбиец выступал за сине-бело-голубых на правах аренды из саудовского «Аль-Насра».

«Ситуация с Дураном предельно понятна. После игры он подошёл, сказал: «Не могли бы меня отпустить по личным обстоятельствам?» Без проблем. В стартовом составе мы его не планировали, выпускать на замену достаточно сложно. Аренда, которая была, закончилась. Пожелаем ему удачи. Очень тепло попрощались, к сожалению, он не смог реализовать свой потенциал», — сказал Семак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Дуран стал чемпионом России, забив один гол в шести играх Мир Российской Премьер-Лиги (с пенальти). На встречу заключительного тура с «Ростовом» (1:0) нападающий заявлен не был. Ранее он покинул расположение клуба в связи с личными обстоятельствами.

Материалы по теме
«ЗЕНИТ» — ЧЕМПИОН РОССИИ!
«ЗЕНИТ» — ЧЕМПИОН РОССИИ!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android