Глава РПЛ Алаев подвёл итоги сезона-2025/2026

Президент Мир Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался о сезоне-2025/2026.

«Конечно, в сезоне были негативные моменты, отдельные матчи с точки зрения организации. К себе есть вопросы. Наверное, у отдельных судей тоже есть к себе вопросы. Однако сильного негатива нет, потому что есть позитив. Чемпионат закончился. К теме судейства — ошибки были и будут всегда, но они не повлияли на ход борьбы. Турнирная таблица справедлива», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Первое место в завершившемся сезоне занял санкт-петербургский «Зенит» (68), одолевший в заключительном туре «Ростов» (1:0). На второй строчке расположился чемпион минувшего розыгрыша «Краснодар» (66). Тройку лидеров замкнул московский «Локомотив» (53).

