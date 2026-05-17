«Момент, к которому мы шли весь сезон!» «Зенит» — о завоевании чемпионства

Санкт-петербургский «Зенит» в официальном телеграм-канале опубликовал пост, посвящённый завоеванию командой чемпионского титула Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026.

«Момент, к которому мы шли весь сезон!» — написано в сообщении клуба.

По итогам сезона петербуржцы возглавили турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства с 68 очками. «Краснодар» с 66 очками расположился на второй строчке.



«Зенит» в 11-й раз стал чемпионом России, ранее команда добивалась этого в сезоне-2007, сезоне-2010, сезоне-2011/2012, сезоне-2014/2015, сезоне-2018/2019, сезоне-2019/2020, сезоне-2020/2021, сезоне-2021/2022, сезоне-2022/2023 и сезоне-2023/2024. Помимо этого, сине-бело-голубые становились чемпионами СССР в 1984 году.