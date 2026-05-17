Париж — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Евсеев — о ничьей «Динамо» Мх и «Спартака»: жду от «Локомотива» какой-то презент

Евсеев — о ничьей «Динамо» Мх и «Спартака»: жду от «Локомотива» какой-то презент
Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев высказался о ничьей в матче со «Спартаком» (0:0) в заключительном туре Мир Российской Премьер-Лиге. Потеря очков не позволила красно-белым подняться на третье место в итоговой таблице.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва
Удаления: нет / Ву – 90+6'

— Вы больше за кого переживали — за «Зенит» или «Краснодар»?
— Смотрите, мы «Спартаку» не дали сегодня выиграть?

— Да.
— «Локомотив» проиграл. «Локомотив» третье место занял. Поздравляю «Локомотив». Жду от них какой-то презент. Что-нибудь стоящее. «Заслуженный железнодорожник» у меня уже есть, — передаёт слова Евсеева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Итоговая турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
«ЗЕНИТ» — ЧЕМПИОН РОССИИ!
«ЗЕНИТ» — ЧЕМПИОН РОССИИ!
