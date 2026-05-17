Игрок ЦСКА Козлов: сезон прошёл не так, как мы хотели

Полузащитник ЦСКА Данила Козлов подвёл итоги сезона-2025/2026 для армейцев после матча заключительного, 30-го тура, Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (3:1).

«Сезон прошёл не так, как мы хотели. Закончили на хорошей ноте, выиграли и порадовали болельщиков. Наверное, это больше ложка мёда. Нужного результата не добились», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе армейцев 51 набранное очко в 30 встречах. «Локомотив» расположился на третьей строчке. Железнодорожники набрали 53 очка.