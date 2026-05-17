«Сами виноваты». Зобнин — о ничьей «Спартака» с «Динамо» Мх

Капитан московского «Спартака» Роман Зобнин высказался после ничьей своей команды в матче 30-го тура Мир РПЛ с махачкалинским «Динамо» (0:0).

«Поле хорошего качества. Было много пауз и задержек игры. Создали достаточно моментов. Но те моменты, которые были, можно было забивать. Соперник, особенно во втором тайме, играл низким блоком. Все 11 игроков были за линией мяча. Сложно создавать моменты.

Но сами виноваты. Пеняем только на себя. Я не просил замены. Тренер решил заменить. Он лучше знает», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 30 туров чемпионата России махачкалинская команда набрала 26 очков и заняла 14-е место в турнирной таблице. «Спартак» заработал 52 очка и расположился на четвёртой строчке.