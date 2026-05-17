Париж — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Козлов высказался о работе тренера ЦСКА Игдисамова

Полузащитник ЦСКА Данила Козлов после матча заключительного, 30-го тура, Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (3:1) высказался о работе Дмитрия Игдисамова, исполняющего обязанности главного тренера армейцев.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Козлов – 35'     2:0 Ненахов – 57'     2:1 Сильянов – 70'     3:1 Круговой – 90+2'    

«Структуру мы не меняли. Игдисамов внёс некоторые моменты — и результат появился. Всё-таки две из двух встреч в чемпионате выиграли. Можно оценивать работу хорошо, потому что добились результата», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Дмитрий Игдисамов возглавил команду 4 мая. При нём красно-синие уступили «Спартаку» (0:1) в финале Пути регионов Фонбет Кубка России, а также обыграли «Пари НН» (2:1) и «Локомотив» в РПЛ.

ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе армейцев 51 набранное очко в 30 встречах.

