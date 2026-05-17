Зобнин: в Суперфинале КР не нужна дополнительная мотивация — все и так всё понимают

Капитан московского «Спартака» Роман Зобнин после встречи 30-го тура Мир РПЛ с махачкалинским «Динамо» (0:0) высказался о предстоящем Суперфинале Фонбет Кубка России с «Краснодаром», который состоится 24 мая.

Fonbet Кубок России . Суперфинал Fonbet Кубок России . Суперфинал 24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК Спартак М Москва Не начался Краснодар Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

— Как-то эмоционально может помочь, что вы сегодня не добились нужного результата?

— В Суперфинале Кубка не нужна какая-то дополнительная концентрация и мотивация. Все и так всё понимают, — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Спартак» заработал 52 очка и расположился на четвёртой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. Чемпионом страны стал «Зенит» (68).