Баринов: конечно, мне дадут бронзовую медаль «Локомотива» — я внёс вклад

Полузащитник Дмитрий Баринов, перешедший в ЦСКА из «Локомотива» в зимнее трансферное окно, высказался о своём вкладе в завоевание железнодорожниками бронзовых медалей чемпионата России. В заключительном туре Мир Российской Премьер-Лиги армейцы одержали победу над красно-зелёными со счётом 3:1.

— Дадут ли тебе бронзовую медаль?

— Конечно, дадут! Я внёс вклад, — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе армейцев 51 набранное очко в 30 встречах. «Локомотив» расположился на третьей строчке. Железнодорожники набрали 53 очка.