Футболист ЦСКА Козлов: мне было бы комфортно, если бы Игдисамов остался главным тренером

Полузащитник ЦСКА Данила Козлов высказался об исполняющем обязанности главного тренера армейцев Дмитрии Игдисамове после матча 30-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором красно-синие победили «Локомотив» со счётом 3:1.

«Мне было бы комфортно, если бы Игдисамов остался главным тренером», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Дмитрий Игдисамов занял должность после увольнения Фабио Челестини 4 мая 2026 года.

ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2025/2026. В активе армейцев 51 набранное очко в 30 встречах. Чемпионом страны стал «Зенит» (68).