Футболист ЦСКА Козлов: мне было бы комфортно, если бы Игдисамов остался главным тренером
Поделиться
Полузащитник ЦСКА Данила Козлов высказался об исполняющем обязанности главного тренера армейцев Дмитрии Игдисамове после матча 30-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором красно-синие победили «Локомотив» со счётом 3:1.
Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Козлов – 35' 2:0 Ненахов – 57' 2:1 Сильянов – 70' 3:1 Круговой – 90+2'
«Мне было бы комфортно, если бы Игдисамов остался главным тренером», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.
Дмитрий Игдисамов занял должность после увольнения Фабио Челестини 4 мая 2026 года.
ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2025/2026. В активе армейцев 51 набранное очко в 30 встречах. Чемпионом страны стал «Зенит» (68).
Материалы по теме
Комментарии
- 17 мая 2026
-
22:18
-
22:16
-
22:11
-
22:08
-
22:07
-
22:02
-
22:01
-
21:57
-
21:57
-
21:56
-
21:49
-
21:44
-
21:42
-
21:39
-
21:39
-
21:37
-
21:35
-
21:30
-
21:29
-
21:28
-
21:27
-
21:23
-
21:22
-
21:21
-
21:20
-
21:19
-
21:17
-
21:16
-
21:15
-
21:10
-
21:07
-
21:02
-
21:01
-
20:59
-
20:58