Игрок «Спартака» Дмитриев: обидно, что упустили такой шанс с «Динамо» Мх

Футболист «Спартака» Игорь Дмитриев высказался о ничьей с махачкалинским «Динамо» (0:0) в 30-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Рафаэль Шафеев из Волгограда.

«Конечно, тяжёлый матч. Мне кажется, в Махачкале всегда тяжёлые матчи. Махачкалу ничья устраивала. Поэтому они не сильно открывались — было тяжело вскрыть. У нас не всё получилось. Очень обидно, что мы упустили такой шанс. Поле хорошее», — передаёт слова Дмитриева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Спартак» завершил сезон на четвёртом месте в итоговой таблице РПЛ с 52 очками. Красно-белые упустили шанс опередить «Локомотив» (53), который в заключительном туре уступил ЦСКА (1:3).