Председатель правления «Зенита» Зырянов эмоционально отреагировал на чемпионство

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов эмоционально отреагировал на победу сине-бело-голубых в чемпионате России. Это произошло после матча 30-го тура, в котором команда Сергея Семака со счётом 1:0 переиграла «Ростов».

— Константин Георгиевич, три чемпионства в качестве игрока и первое — в качестве председателя правления. Разные ощущения?

— Я счастлив! Я счастлив! Серьёзно! Вы знаете, не представлял, что это так здорово! Если проводить аналогии, практически 20 лет назад было первое чемпионство, сейчас первое чемпионство в роли председателя правления. Это крутые эмоции! Там были одни эмоции — футболиста, здесь уже эмоции руководителя. Это просто круто!

— С какими эмоциями смотрели матч, переживали, волновались?

— Переживал, волновался, конечно, не только во время этого матча. Вообще на всех матчах переживаю, волнуюсь. Знал, что нам остался один шаг, он самый трудный. Неимоверно трудный. Поздравляю ребят, руководителей, наших болельщиков в первую очередь. Я поздравляю весь футбольный клуб «Зенит», работников стадиона, базы, всех, кто причастен. Команда — это верхушка айсберга, а то, что творится в гуще воды, никто не знает. Все люди работают на результат, это золото по праву принадлежит им. Поздравляю всех! Петербург, с победой!

— Вступая в должность вы пообещали, что ваша главная задача — вернуть чемпионство в Петербург. Справились с обещанием.

— Получается, что да. Я верил до последнего. Вы знаете, если не верить, что мы станем чемпионами, можно даже не браться за это дело. Мы выполнили задачу, стали чемпионами. Вернули золото в Петербург. Мы лучшая команда России! – приводит слова Зырянова официальный сайт «Зенита».

По итогам сезона петербуржцы возглавили турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства с 68 очками. «Краснодар» с 66 очками расположился на второй строчке.