Игрок «Спартака» Дмитриев: тоже хотим получить медали, но не воспользовались шансом

Футболист «Спартака» Игорь Дмитриев высказался после ничьей своей команды в матче 30-го тура Мир РПЛ с махачкалинским «Динамо» (1:1).

— Держали в уме предстоящий финал?

— Думаю, нет. Концентрация была только на этот матч. Понятное дело, тоже хотим получить медали. Мы должны были сделать всё, что от нас зависело. Было бы не обидно, например, если бы и мы выиграли, и «Локомотив» выиграл. А так мы не воспользовались шансом. Все старались выкладываться и выиграть, чтобы получить бронзу, — передаёт слова Дмитриева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 30 туров чемпионата России махачкалинская команда набрала 26 очков и заняла 14-е место в турнирной таблице. «Спартак» заработал 52 очка и расположился на четвёртой строчке. «Спартак» не смог опередить московский «Локомотив» (53), который в матче 30-го тура проиграл столичному ЦСКА (1:3).

«Спартак» сыграет в Суперфинале Фонбет Кубка России с «Краснодаром» 24 мая.