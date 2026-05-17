Эдуард Сперцян: на месте Боселли и Ленини мог оказаться любой

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян поддержал одноклубников Кевина Ленини и Хуана Боселли. В матче 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:2) оба футболиста не реализовали выгодные моменты при счёте 1:1.

«Ничего страшного — Боселли и Ленини молодцы. Все пацаны и весь клуб — большая гордость за всех. На их месте мог оказаться любой. После игры с «Динамо» мы разговаривали — у каждого футболиста был момент. Мы все вместе проигрываем и выигрываем», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

«Краснодар» не смог защитить титул чемпиона России, заняв второе место в итоговой таблице сезона-2025/2026. В активе «быков» 66 очков — на два меньше, чем у выигравшего золотые медали «Зенита» (68).