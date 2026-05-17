Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эдуард Сперцян: на месте Боселли и Ленини мог оказаться любой

Эдуард Сперцян: на месте Боселли и Ленини мог оказаться любой
Комментарии

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян поддержал одноклубников Кевина Ленини и Хуана Боселли. В матче 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:2) оба футболиста не реализовали выгодные моменты при счёте 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Коста – 32'     1:1 Тюкавин – 48'     2:1 Сергеев – 90+3'    

«Ничего страшного — Боселли и Ленини молодцы. Все пацаны и весь клуб — большая гордость за всех. На их месте мог оказаться любой. После игры с «Динамо» мы разговаривали — у каждого футболиста был момент. Мы все вместе проигрываем и выигрываем», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

«Краснодар» не смог защитить титул чемпиона России, заняв второе место в итоговой таблице сезона-2025/2026. В активе «быков» 66 очков — на два меньше, чем у выигравшего золотые медали «Зенита» (68).

Материалы по теме
«ЗЕНИТ» — ЧЕМПИОН РОССИИ!
«ЗЕНИТ» — ЧЕМПИОН РОССИИ!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android