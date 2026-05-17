Игрок «Краснодара» Сперцян: гордость за команду, мы проделали большой путь

Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян после матча заключительного, 30-го тура, Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (3:0) подвёл командные итоги сезона-2025/2026.

«Большая гордость за команду. Непростой сезон. Мы проделали большой путь», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

Отметим, хавбек «быков» победил в гонке ассистентов чемпионата России, сделав 16 голевых передач.

«Краснодар» занял второе место в турнирной таблице чемпионата России. В активе клуба 66 очков в 30 встречах. Отставание от «Зенита» (68) составило два очка. «Оренбург» расположился на 11-й строчке. Команда заработала 29 очков после 30 игр.