Кордоба: чувствую гордость за «Краснодар», мы должны быть счастливы

Колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба после матча 30-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (3:0) высказался об итогах сезона для своей команды.

— Что у вас на душе по окончании сезона?

— В первую очередь — спасибо. Чувствую гордость за свою команду. На протяжении всего года боролись против многих вещей. И должны быть счастливы тому, что сделали, — передаёт слова Кордобы корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

По итогам сезона «Краснодар» с 66 очками расположился на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата России. «Зенит» с 68 очками стал чемпионом.