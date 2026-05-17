Кордоба: чувствую гордость за «Краснодар», мы должны быть счастливы
Колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба после матча 30-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (3:0) высказался об итогах сезона для своей команды.
Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Краснодар
Окончен
3 : 0
Оренбург
1:0 Ленини – 36' 2:0 Кордоба – 63' 3:0 Сперцян – 88'
— Что у вас на душе по окончании сезона?
— В первую очередь — спасибо. Чувствую гордость за свою команду. На протяжении всего года боролись против многих вещей. И должны быть счастливы тому, что сделали, — передаёт слова Кордобы корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.
По итогам сезона «Краснодар» с 66 очками расположился на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата России. «Зенит» с 68 очками стал чемпионом.
