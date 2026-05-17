Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Вы с температурой, что ли?» Быстров — об интересе «ПСЖ» к Батракову

«Вы с температурой, что ли?» Быстров — об интересе «ПСЖ» к Батракову
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров высказался об интересе «ПСЖ» к полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову.

«Какая реальность? Что «ПСЖ» сейчас ведёт переговоры по Батракову и Кисляку? Вы видели Батракова в нашей сборной? На фоне пленных. На фоне пленных команд, которые приехали без бутс, и ни хрена не можем сделать. Без бутс люди приехали – и мы сейчас говорим про Батракова в «ПСЖ». Ну, вы с температурой, что ли?» – сказал Быстров в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Ранее в СМИ появилась информация об интересе к Алексею Батракову и Матвею Кисляку со стороны парижского клуба.

В нынешнем сезоне Батраков забил 13 голов за «Локомотив» в Мир Российской Премьер-Лиге. Футболист стал вторым бомбардиром турнира. Также на счету полузащитника девять результативных передач.

Материалы по теме
«Что ты делаешь?» Быстров отреагировал на пенальти в матче «Ростов» — «Зенит»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android