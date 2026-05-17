«Вы с температурой, что ли?» Быстров — об интересе «ПСЖ» к Батракову

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров высказался об интересе «ПСЖ» к полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову.

«Какая реальность? Что «ПСЖ» сейчас ведёт переговоры по Батракову и Кисляку? Вы видели Батракова в нашей сборной? На фоне пленных. На фоне пленных команд, которые приехали без бутс, и ни хрена не можем сделать. Без бутс люди приехали – и мы сейчас говорим про Батракова в «ПСЖ». Ну, вы с температурой, что ли?» – сказал Быстров в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Ранее в СМИ появилась информация об интересе к Алексею Батракову и Матвею Кисляку со стороны парижского клуба.

В нынешнем сезоне Батраков забил 13 голов за «Локомотив» в Мир Российской Премьер-Лиге. Футболист стал вторым бомбардиром турнира. Также на счету полузащитника девять результативных передач.