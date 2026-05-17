Париж — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Алексей Батраков не смог ответить, был ли матч с ЦСКА последним за «Локомотив»

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков не смог ответить на вопрос, в последний ли раз он сыграл за железнодорожников в матче заключительного, 30-го тура, Мир Российской Премьер-Лиги со столичным ЦСКА (1:3).

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Козлов – 35'     2:0 Ненахов – 57'     2:1 Сильянов – 70'     3:1 Круговой – 90+2'    

— Это был последний матч за «Локомотив»?
— Не знаю. Посмотрим, как судьба сложится, — передаёт слова Батракова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

В текущем сезоне чемпионата России 20-летний Алексей Батраков провёл 28 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал девять голевых передач. Также на его счету восемь игр, четыре гола и две результативные передачи в Фонбет Кубке России.

Несмотря на поражение, «Локомотив» расположился на третьей строчке в таблице РПЛ. Железнодорожники набрали 53 очка.

