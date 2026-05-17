Париж — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Батраков назвал Сперцяна лучшим игроком сезона

Комментарии

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков назвал капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна лучшим игроком сезона в Мир Российской Премьер-Лиге.

— Кого можешь назвать лучшим игроком?
— Сперцяна. Если выбирать по индивидуальным качествам, Эдик заслужил. Он в топе бомбардиров, ассистентов. Он большой молодец. Не знаю, какие у него амбиции, но есть желание попробовать себя в другом чемпионате тоже, — передаёт слова Батракова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

В нынешнем сезоне Сперцян провёл за клуб 30 матчей в чемпионате России, в которых забил 13 мячей и сделал 16 результативных передач.

