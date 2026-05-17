Батраков: «Локомотив» мог занять место и выше

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков подвёл итоги сезона для команды. Железнодорожники заняли третье место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги, набрав в 30 матчах 53 очка. Во встрече 30-го тура «Локомотив» проиграл ЦСКА со счётом 1:3.

«Честно сказать, немного обидно, что уступили сегодня. В целом бронза — хороший результат. Но если оглядываться назад, могли занять место и выше. Но так распорядилась судьба, значит, мы заслужили меньше.

Если отталкиваться от нас, всё было в наших руках. Мы этим не воспользовались. Наша вина в этом. Если «Зенит» выиграл, значит, больше заслужил. Были стабильнее — вот и всё. Хочу их поздравить. Дивеев первый раз выиграл чемпионат России. Хочу его поздравить — искренне рад за него. Всем хорошего отпуска и удачи», — передаёт слова Батракова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.