Защитник «Зенита» Дивеев: «Краснодар» оступился с «Динамо», но это не упрощало ситуацию

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев поделился впечатлениями от матча 30-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:0), который стал для его команды чемпионским.

«Сегодня была тяжёлая игра. Прекрасно понимали, как будет играть «Ростов». Главное, что выиграли. «Краснодар» оступился с «Динамо», но это не упрощало ситуацию. Когда меня спрашивали, от кого я жду, что нам подарят чемпионство, я сказал либо «Оренбург», либо «Динамо» Махачкала. Но не срослось, но с «Динамо» оступились», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

По итогам сезона петербуржцы возглавили турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства с 68 очками. «Краснодар» с 66 очками расположился на второй строчке.