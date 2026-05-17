Игрок «Краснодара» Кордоба: пенальти «Зенита» вызвал смех

Колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба отреагировал на решение Сергея Карасёва назначить пенальти в матче заключительного, 30-го тура, Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» обыграл «Ростов» со счётом 1:0. Благодаря этому результату сине-бело-голые выиграли чемпионат России.

— Следили за результатом в Ростове, как узнали, что «Зенит» повёл в счёте?

— Честно говоря, мы были сконцентрированы на нашем матче. Потом посмотрел пенальти — это прямо вызвало смех, — передаёт слова Кордобы корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

По итогам сезона петербуржцы возглавили турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства с 68 очками. «Краснодар» с 66 очками расположился на второй строчке.