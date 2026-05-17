Париж — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Игрок «Краснодара» Кордоба: пенальти «Зенита» вызвал смех

Комментарии

Колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба отреагировал на решение Сергея Карасёва назначить пенальти в матче заключительного, 30-го тура, Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» обыграл «Ростов» со счётом 1:0. Благодаря этому результату сине-бело-голые выиграли чемпионат России.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 14'    
Удаления: Чистяков – 73' / нет

— Следили за результатом в Ростове, как узнали, что «Зенит» повёл в счёте?
— Честно говоря, мы были сконцентрированы на нашем матче. Потом посмотрел пенальти — это прямо вызвало смех, — передаёт слова Кордобы корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

По итогам сезона петербуржцы возглавили турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства с 68 очками. «Краснодар» с 66 очками расположился на второй строчке.

