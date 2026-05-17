«Ньюкасл Юнайтед» обыграл «Вест Хэм Юнайтед» в 37-м туре АПЛ

Париж — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Ньюкасл Юнайтед — Вест Хэм Юнайтед, результат матча 17 мая 2026, счёт 3:1, 37-й тур АПЛ 2025/2026

Завершён матч 37-го тура английской Премьер-лиги между «Ньюкасл Юнайтед» и «Вест Хэм Юнайтед». Победу со счётом 3:1 одержали «сороки». Встреча состоялась на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн). В качестве главного арбитра выступил Джарред Джиллетт (Австралия).

1:0 Вольтемаде – 15'     2:0 Осула – 19'     3:0 Осула – 65'     3:1 Кастельянос – 69'    

Ник Вольтемаде открыл счёт на 15-й минуте и вывел «Ньюкасл» вперёд. Уильям Осула удвоил преимущество команды на 19-й минуте, а на 65-й минуте он же оформил дубль. За лондонцев на 69-й минуте забил Валентин Кастельянос.

После этой игры «Ньюкасл Юнайтед» с 49 очками располагается на 11-й строчке в турнирной таблице АПЛ, «Вест Хэм Юнайтед» с 36 очками находится на 18-м месте.

