Реклама
Париж — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
22:00 Мск
Кордоба: будем бороться за Кубок России, но у «Спартака» — поддержка

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба: высказался о предстоящем Суперфинале Фонбет Кубка России, в котором его команда встретится со «Спартаком». Игра пройдёт в воскресенье, 24 мая, на стадионе «Лужники» в Москве.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— В Суперфинале Кубка России будет нелегко. Потому что будем играть на выезде. Все финалы, которые я видел до этого, — игрались на нейтральном поле. У «Спартака» будет большинство в плане поддержки. Но в любом случае мы будем бороться и биться за титул.

— Одна из несправедливостей — выбор стадиона. Имеется ли в виду не совсем нравящееся судейство в сторону «Краснодара»?
— Нет смысла об этом разговаривать, потому что ничего не поменяется. Всегда хотят делать что-то в пользу одних. У них это получается. О чём бы ни говорили, о чём бы ни рассуждали — всё будет продолжаться так же, — передаёт слова Кордобы корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

