Париж — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
«Все в ресторан! Шампанское, русская водка!» Соболев — после чемпионства «Зенита» в РПЛ

Нападающий «Зенита» Александр Соболев пригласил всех в ресторан после матча 30-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые выиграли чемпионство, победив «Ростов» (1:0). Нападающий забил единственный гол, реализовав пенальти на 14-й минуте встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 14'    
Удаления: Чистяков – 73' / нет

Видео доступно на странице «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

«Все в ресторан! Шампанское, коньяк, виски, русская водка! Все в ресторан!» — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

По итогам нынешнего сезона петербуржцы возглавили турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства с 68 очками. Это 11-й титул для команды в чемпионатах России. «Краснодар» с 66 очками расположился на второй строчке.

