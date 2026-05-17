«Все в ресторан! Шампанское, русская водка!» Соболев — после чемпионства «Зенита» в РПЛ

Нападающий «Зенита» Александр Соболев пригласил всех в ресторан после матча 30-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые выиграли чемпионство, победив «Ростов» (1:0). Нападающий забил единственный гол, реализовав пенальти на 14-й минуте встречи.

«Все в ресторан! Шампанское, коньяк, виски, русская водка! Все в ресторан!» — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

По итогам нынешнего сезона петербуржцы возглавили турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства с 68 очками. Это 11-й титул для команды в чемпионатах России. «Краснодар» с 66 очками расположился на второй строчке.