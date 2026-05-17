Игорь Дивеев раскрыл установку «Зенита» на матч с «Ростовом»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев рассказал об установке команды на матч 30-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые одержали победу над «Ростовом» (1:0).

«Можно сказать, что играли по счёту. Сели и понимали, что «Ростов» будет нас грузить. Понимали, как надо действовать. Наша главная задача была подобрать мяч с длинных передач. У нас была установка, понимали, как надо действовать. Может, это не было зрелищным футболом, не было контроля или моментов. Но главное забили первый гол», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Зенит» завоевал золотые медали чемпионата России, завершив сезон с 68 очками в активе. Финишировавший вторым «Краснодар» набрал 66 очков.