Париж — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Игорь Дивеев раскрыл установку «Зенита» на матч с «Ростовом»

Комментарии

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев рассказал об установке команды на матч 30-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые одержали победу над «Ростовом» (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 14'    
Удаления: Чистяков – 73' / нет

«Можно сказать, что играли по счёту. Сели и понимали, что «Ростов» будет нас грузить. Понимали, как надо действовать. Наша главная задача была подобрать мяч с длинных передач. У нас была установка, понимали, как надо действовать. Может, это не было зрелищным футболом, не было контроля или моментов. Но главное забили первый гол», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Зенит» завоевал золотые медали чемпионата России, завершив сезон с 68 очками в активе. Финишировавший вторым «Краснодар» набрал 66 очков.

