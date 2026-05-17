Тедеев прокомментировал отставку с поста главного тренера «Акрона»

Бывший главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о своей отставке. О расставании со специалистом пресс-служба тольяттинцев объявила сразу после завершения матча 30-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (1:4).

«Всегда есть что сказать. Максимально благодарен футболистам. Понятное дело, что после такого результата, после предыдущего матча с «Ростовом», наступил момент, когда руководство принимает единственно верное решение, — дальше вместе не работать. Более того после матча с «Локомотивом» обсуждали этот момент. Были предложения к руководству в том числе, что настал тот час, когда надо что-то менять. Я всегда был на контакте и ни от кого не скрывался. Я провёл самое счастливое тренерское время в своей жизни именно в «Акроне». Добивались вместе.

Абсолютно благодарен каждому участнику этого большого проекта. Я уверен, что «Акрон» должен добиться максимального результата в этих неприятных переходных матчах. Тот случай, когда это должно помочь. Тяжело так проигрывать, найти слова. Я ухожу с высоко поднятой головой. С большой благодарностью ко всем. История моя с «Акроном» закончилась. Команда «Акрон» должна играть в РПЛ. Со стороны владельца делается многое. Хочу вернуться когда-нибудь на свой стадион и, возможно, нанести удар с центра поля. Болельщики и народ стали мне близки», — передаёт слова Тедеева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.