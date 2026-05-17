Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тедеев прокомментировал отставку с поста главного тренера «Акрона»

Тедеев прокомментировал отставку с поста главного тренера «Акрона»
Комментарии

Бывший главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о своей отставке. О расставании со специалистом пресс-служба тольяттинцев объявила сразу после завершения матча 30-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (1:4).

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
4 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Рахманович – 12'     2:0 Витюгов – 34'     3:0 Витюгов – 41'     4:0 Рассказов – 43'     4:1 Базилевский – 85'    

«Всегда есть что сказать. Максимально благодарен футболистам. Понятное дело, что после такого результата, после предыдущего матча с «Ростовом», наступил момент, когда руководство принимает единственно верное решение, — дальше вместе не работать. Более того после матча с «Локомотивом» обсуждали этот момент. Были предложения к руководству в том числе, что настал тот час, когда надо что-то менять. Я всегда был на контакте и ни от кого не скрывался. Я провёл самое счастливое тренерское время в своей жизни именно в «Акроне». Добивались вместе.

Абсолютно благодарен каждому участнику этого большого проекта. Я уверен, что «Акрон» должен добиться максимального результата в этих неприятных переходных матчах. Тот случай, когда это должно помочь. Тяжело так проигрывать, найти слова. Я ухожу с высоко поднятой головой. С большой благодарностью ко всем. История моя с «Акроном» закончилась. Команда «Акрон» должна играть в РПЛ. Со стороны владельца делается многое. Хочу вернуться когда-нибудь на свой стадион и, возможно, нанести удар с центра поля. Болельщики и народ стали мне близки», — передаёт слова Тедеева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Материалы по теме
«Крылья» разнесли «Акрон» четырьмя голами! И отправили его в стыки, а Тедеева — в отставку
Видео
«Крылья» разнесли «Акрон» четырьмя голами! И отправили его в стыки, а Тедеева — в отставку
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android