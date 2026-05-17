Дивеев: не зря перешёл в «Зенит»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев высказался о завоевании чемпионского титула в составе сине-бело-голубых после матча 30-го тура Мир РПЛ, в котором его команда победила «Ростов» (1:0).

«У меня первое чемпионство. Гештальт не закрыт — хочу ещё больше. Не знаю, сколько. Давайте не будем загадывать. Когда прозвучал свисток, первая мысль была: «Наконец-то я это сделал, заслужил». Но говорить, что я восхищён, не могу. Не понимаю этого.

Когда был финал Кубка с «Краснодаром» за ЦСКА, у меня были такие же эмоции, когда ты ничего не понимаешь. Радуешься, но не понимаешь. Но это разные турниры. Тут ты борешься 30 матчей, должен набрать очки. В Кубке же идёшь от игры к игре. Сейчас можно сказать, что не зря переходил в «Зенит», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

26-летний Игорь Дивеев перешёл в «Зенит» из московского ЦСКА 11 января 2026 года.

По итогам нынешнего сезона петербуржцы возглавили турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства с 68 очками. «Краснодар» с 66 очками расположился на второй строчке.