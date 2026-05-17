Владелец «Акрона» — об увольнении Тедеева: оказывали полное доверие, но кредит закончен

Владелец «Акрона» Павел Морозов прокомментировал отставку с поста главного тренера команды российского специалиста Заура Тедеева. О расставании с тренером пресс-служба тольяттинцев объявила сразу после завершения матча 30-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (1:4).

«Мы рассчитывали более стабильно провести весеннюю часть сезона после зимней подготовки в качественных условиях. «Акрон» никогда не славился необдуманными решениями. Мы оказывали полное доверие тренерскому штабу, но этот кредит закончен. Команде необходима эмоциональная встряска и новые идеи», — приводит слова Морозова пресс-служба «Акрона» в телеграм-канале.

«Акрон» завершил сезон РПЛ на 14-м месте в турнирной таблице. В переходных матчах за право принять участие в чемпионате России в сезоне-2026/2027 тольяттинцы сыграют с «Ротором».