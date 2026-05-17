Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владелец «Акрона» — об увольнении Тедеева: оказывали полное доверие, но кредит закончен

Владелец «Акрона» — об увольнении Тедеева: оказывали полное доверие, но кредит закончен
Комментарии

Владелец «Акрона» Павел Морозов прокомментировал отставку с поста главного тренера команды российского специалиста Заура Тедеева. О расставании с тренером пресс-служба тольяттинцев объявила сразу после завершения матча 30-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (1:4).

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
4 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Рахманович – 12'     2:0 Витюгов – 34'     3:0 Витюгов – 41'     4:0 Рассказов – 43'     4:1 Базилевский – 85'    

«Мы рассчитывали более стабильно провести весеннюю часть сезона после зимней подготовки в качественных условиях. «Акрон» никогда не славился необдуманными решениями. Мы оказывали полное доверие тренерскому штабу, но этот кредит закончен. Команде необходима эмоциональная встряска и новые идеи», — приводит слова Морозова пресс-служба «Акрона» в телеграм-канале.

«Акрон» завершил сезон РПЛ на 14-м месте в турнирной таблице. В переходных матчах за право принять участие в чемпионате России в сезоне-2026/2027 тольяттинцы сыграют с «Ротором».

Материалы по теме
«Крылья» разнесли «Акрон» четырьмя голами! И отправили его в стыки, а Тедеева — в отставку
Видео
«Крылья» разнесли «Акрон» четырьмя голами! И отправили его в стыки, а Тедеева — в отставку
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android