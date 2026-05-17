Париж — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Атлетико Мадрид — Жирона, результат матча 17 мая 2026, счёт 1:0, 37-й тур Ла Лиги 2025/2026

«Атлетико» победил «Жирону» и вышел на третье место в Ла Лиге
Завершился матч 37-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались мадридский «Атлетико» и «Жирона». Игра прошла на стадионе «Сивитас Метрополитано» (Мадрид, Испания). В качестве главного арбитра выступил Алехандро Муньис Руис. Победу во встрече со счётом 1:0 праздновали футболисты команды хозяев.

Испания — Примера . 37-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 0
Жирона
Жирона
1:0 Лукман – 21'    

Единственный мяч в матче забил нападающий «Атлетико» Адемола Лукман на 21-й минуте.

После 37 встреч чемпионата Испании мадридский «Атлетико» набрал 69 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Жирона» располагается на 17-й строчке. У команды в активе 40 очков.

В следующем матче чемпионата «Жирона» дома встретится с «Эльче» 23 мая, а «Атлетико» на день позже на выезде сыграет с «Вильярреалом».

Календарь Ла Лиги сезона-2025/202
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
