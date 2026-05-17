«Вильярреал» уступил «Райо Вальекано» в 37-м туре Ла Лиги

Завершился матч 37-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Райо Вальекано» и «Вильярреал». Игра прошла на стадионе «Вальекас» в Мадриде. В качестве главного арбитра выступил Де Бургос Бенгоэчеа. Победу во встрече со счётом 2:0 праздновала команда хозяев поля.

Первый гол в матче забил нападающий мадридского клуба Серхио Камельо на 28-й минуте. Во втором тайме на 47-й минуте форвард Алешандре Журавски увечили преимущество хозяев поля.

После 37 встреч чемпионата Испании «Вильярреал» набрал 69 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Райо Вальекано» располагается на восьмой строчке. У команды в активе 47 очков.