Париж — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Райо Вальекано — Вильярреал, результат матча 17 мая 2026, счет 2:0, 37-й тур Примеры 2025/2026

«Вильярреал» уступил «Райо Вальекано» в 37-м туре Ла Лиги
Комментарии

Завершился матч 37-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Райо Вальекано» и «Вильярреал». Игра прошла на стадионе «Вальекас» в Мадриде. В качестве главного арбитра выступил Де Бургос Бенгоэчеа. Победу во встрече со счётом 2:0 праздновала команда хозяев поля.

Испания — Примера . 37-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Окончен
2 : 0
Вильярреал
Вильярреал
1:0 Камельо – 28'     2:0 Журавски – 47'    

Первый гол в матче забил нападающий мадридского клуба Серхио Камельо на 28-й минуте. Во втором тайме на 47-й минуте форвард Алешандре Журавски увечили преимущество хозяев поля.

После 37 встреч чемпионата Испании «Вильярреал» набрал 69 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Райо Вальекано» располагается на восьмой строчке. У команды в активе 47 очков.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Легендарный клуб Испании снова летит в элиту! Он падал на дно и был близок к банкротству
