«Валенсия» в меньшинстве обыграла «Реал Сосьедад», забив на 89-й и 90+3-й минутах

Завершился матч 37-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Реал Сосьедад» и «Валенсия». Игра прошла на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. В качестве главного арбитра выступил Иосу Апестегия. Победу во встрече со счётом 4:3 праздновали футболисты команды гостей.

Первый гол в матче забил защитник хозяев поля Айен Муньос на третьей минуте. Полузащитник гостей Хави Герра сравнял счёт на восьмой минуте. На 22-й минуте нападающий Уго Дуро вывел «Валенсию» вперёд.

Во втором тайме на 60-й минуте защитник гостей Сесар Таррега отправил мяч в свои ворота. На 63-й минуте форвард Орри Оускарссон забил третий гол «Реала Сосьедад». На 70-й минуте игрок «Валенсии» Эрай Джёмерт получил красную карточку. На 89-й минуте хавбек Гвидо Родригес вновь восстановил равенство в счёте. На 90+3-й минуте Хави Герра забил победный гол – 4:3 в пользу «Валенсии».

Отметим, что российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян вышел в стартовом составе и отыграл 58 минут.

После 37 встреч чемпионата Испании «Реал Сосьедад» набрал 45 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. «Валенсия» располагается на девятой строчке. У команды в активе 46 очков.