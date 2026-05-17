Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Реал Сосьедад — Валенсия, результат матча 17 мая 2026, счет 3:4, 37-й тур Примеры 2025/2026

«Валенсия» в меньшинстве обыграла «Реал Сосьедад», забив на 89-й и 90+3-й минутах
Комментарии

Завершился матч 37-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Реал Сосьедад» и «Валенсия». Игра прошла на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. В качестве главного арбитра выступил Иосу Апестегия. Победу во встрече со счётом 4:3 праздновали футболисты команды гостей.

Испания — Примера . 37-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
3 : 4
Валенсия
Валенсия
1:0 Муньос – 3'     1:1 Герра – 8'     1:2 Дуро – 22'     2:2 Таррега – 60'     3:2 Оускарссон – 63'     3:3 Родригес – 89'     3:4 Герра – 90+3'    
Удаления: нет / Джёмерт – 70'

Первый гол в матче забил защитник хозяев поля Айен Муньос на третьей минуте. Полузащитник гостей Хави Герра сравнял счёт на восьмой минуте. На 22-й минуте нападающий Уго Дуро вывел «Валенсию» вперёд.

Во втором тайме на 60-й минуте защитник гостей Сесар Таррега отправил мяч в свои ворота. На 63-й минуте форвард Орри Оускарссон забил третий гол «Реала Сосьедад». На 70-й минуте игрок «Валенсии» Эрай Джёмерт получил красную карточку. На 89-й минуте хавбек Гвидо Родригес вновь восстановил равенство в счёте. На 90+3-й минуте Хави Герра забил победный гол – 4:3 в пользу «Валенсии».

Отметим, что российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян вышел в стартовом составе и отыграл 58 минут.

После 37 встреч чемпионата Испании «Реал Сосьедад» набрал 45 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. «Валенсия» располагается на девятой строчке. У команды в активе 46 очков.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Легендарный клуб Испании снова летит в элиту! Он падал на дно и был близок к банкротству
Легендарный клуб Испании снова летит в элиту! Он падал на дно и был близок к банкротству
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android