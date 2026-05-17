Париж — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Севилья — Реал Мадрид, результат матча 17 мая 2026, счёт 0:1, 37-й тур Ла Лиги 2025/2026

«Реал» победил «Севилью» в матче 37-го тура Ла Лиги благодаря голу Винисиуса
Завершился матч 37-го тура чемпионата Испании, в котором встречались «Севилья» и мадридский «Реал». Игра прошла на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. В качестве главного арбитра выступил Хосе Санчес Мартинес. Победу во встрече со счётом 1:0 праздновали футболисты команды гостей.

17 мая 2026, воскресенье. 20:00 МСК
0 : 1
0:1 Винисиус Жуниор – 15'    

Единственный мяч в игре забил вингер «Реала» Винисиус Жуниор на 15-й минуте.

После 37 туров чемпионата Испании андалусийский клуб набрал 43 очка и занимает 13-е место. «Сливочные» заработали 83 очка и располагаются на второй строчке.

В следующем матче чемпионата мадридский «Реал» дома встретится с «Атлетиком» из Бильбао 23 мая, а «Севилья» в этот же день на выезде сыграет с «Сельтой».

