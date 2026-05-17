«Реал» победил «Севилью» в матче 37-го тура Ла Лиги благодаря голу Винисиуса

Завершился матч 37-го тура чемпионата Испании, в котором встречались «Севилья» и мадридский «Реал». Игра прошла на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. В качестве главного арбитра выступил Хосе Санчес Мартинес. Победу во встрече со счётом 1:0 праздновали футболисты команды гостей.

Единственный мяч в игре забил вингер «Реала» Винисиус Жуниор на 15-й минуте.

После 37 туров чемпионата Испании андалусийский клуб набрал 43 очка и занимает 13-е место. «Сливочные» заработали 83 очка и располагаются на второй строчке.

В следующем матче чемпионата мадридский «Реал» дома встретится с «Атлетиком» из Бильбао 23 мая, а «Севилья» в этот же день на выезде сыграет с «Сельтой».