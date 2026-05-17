Париж — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Видео: болельщики «Зенита» празднуют чемпионство клуба около домашнего стадиона

Болельщики «Зенита» праздновали чемпионство команды по итогам сезона-2025/2026 у домашнего стадиона «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В заключительном матче сезона петербуржцы со счётом 1:0 переиграли «Ростов».

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 14'    
Удаления: Чистяков – 73' / нет

Видео доступно на странице «Газпром Арены» в социальной сети «ВКонтакте».

В параллельной игре «Краснодар» разгромил «Оренбург» (3:0). По итогам розыгрыша чемпионата «Зенит» возглавил турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства с 68 очками. Краснодарцы с 66 очками расположились на второй строчке.

«Зенит» в 11-й раз стал чемпионом России, ранее команда добивалась этого в сезоне-2007, сезоне-2010, сезоне-2011/2012, сезоне-2014/2015, сезоне-2018/2019, сезоне-2019/2020, сезоне-2020/2021, сезоне-2021/2022, сезоне-2022/2023 и сезоне-2023/2024. Помимо этого, сине-бело-голубые становились чемпионами СССР в 1984 году.

