Казанский: «Зенит» сделал своё дело и спокойно распаковал подарок от «Краснодара»

Спортивный комментатор Денис Казанский высказался о победе «Зенита» в Мир Российской Премьер-Лиге. Сине-бело-голубые оформили чемпионство, обыграв «Ростов» (1:0) в заключительном туре и опередив «Краснодар» на два очка.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 14'    
Удаления: Чистяков – 73' / нет

«Ну, вот и всё! Поздравляю вас, товарищи, с окончанием чемпионата России по футболу с мячом. Всех, кто болел за своих — с победами и поражениями! Последний тур хранил в себе интриги столько же, сколько таинственности в хозяйственном мыле или в двери комнаты без стен. «Зенит» сделал своё дело и спокойно распаковал подарок от «Краснодара» с бело-голубыми лентами.

«Быки» могут утешать себя только самим фактом борьбы со всемогущим «Зенитом» до последнего тура. И в таком чемпионате два года подряд претендовать — сильно! Но вкус у этого утешения горький. «Зенит» забирает очередной чемпионат. С невыдающейся игрой по качеству. Глядя на индивидуальное мастерство состава, казалось, это будет быстрее и легче. Соотношение класса, цены, возможностей и реальности выглядит критично.

Но какая разница, если историки футбола в Петербурге могут выдыхать? Новых поводов для научной трактовки даты праздника этот сезон не подарил. Главный критерий — результат. Он есть. Болельщиков «Зенита» с победой», — написал Казанский в телеграм-канале.

