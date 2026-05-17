Губерниев высказался о чемпионстве «Зенита» и бронзе «Локомотива» в РПЛ

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев подвёл итоги сезона-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги и поздравил санкт-петербургский «Зенит» с победой в турнире. Сине-бело-голубые оформили чемпионство, обыграв «Ростов» (1:0) в заключительном туре и опередив «Краснодар» на два очка.

«Зенит», поздравляю, выиграли ЧР по делу! «Краснодар» молодцы, достойно. И спасибо за интригу! И отдельно браво «Локомотив»! Бронза — шик и блеск! «Спартаку» — не унывать, есть шанс на Кубок! Но согласится ли «Краснодар»? — написал Губерниев в телеграм-канале.

«Локомотив» уступил ЦСКА (1:3) в последнем туре, но финишировал третьим благодаря ничьей «Спартака» с махачкалинским «Динамо» (0:0). Красно-белые сыграют с «Краснодаром» в Суперфинале Фонбет Кубка России в воскресенье, 24 мая.