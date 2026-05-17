Тренер «Пари НН» Гаранин высказался о ничьей с «Рубином»

Главный тренер «Пари НН» Вадим Гаранин прокомментировал ничью в матче 30-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (2:2).

– Команда билась с «Рубином» до последней секунды, смогла отыграться с 0:2. Вы были удовлетворены такой самоотдачей?

– В начале матча хотели отойти чуть ниже, поскольку разбирали соперника и знали их модель игры. Понимали некоторые моменты при переходе, когда мяч находился у нас. После пропущенного гола перестроились, нужно было играть высоко, агрессивно. Оставшиеся полтора тайма удовлетворены тем, как играли. Команда была. В последнее время много гадостей лилось на клуб, мы бы хотели поблагодарить болельщиков, которые приехали в Казань. Их скандирование «Молодцы» после матча дорого стоит. Это оценка игры за эти полтора тайма, — приводит слова Гаранина официальный сайт нижегородского клуба.

«Пари НН» покинул Российскую Премьер-Лигу, заняв 15-е место по итогам сезона.