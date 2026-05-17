Соболев высказался о забитом пенальти в матче «Ростов» — «Зенит», принесшем чемпионство

Нападающий «Зенита» Александр Соболев прокомментировал реализованный пенальти в матче 30-го тура Мир РПЛ с «Ростовом» (1:0), который принёс клубу чемпионство. Нападающий реализовал 11-метровый на 14-й минуте игры.

— Момент с пенальти. Нереализованный удар в Махачкале никак не поколебал внутреннюю уверенность, когда к точке шли?

— Нет, не поколебал. Я пенальти постоянно бью и бил. Все промахиваются, все не забивают, поэтому это нормально. Я всегда говорю, что если ты не уверен в исполнении пенальти, бить не надо. Поэтому я был уверен на 100%, — приводит слова Соболева официальный сайт клуба.

По итогам нынешнего сезона петербуржцы возглавили турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства с 68 очками. «Краснодар» с 66 очками расположился на второй строчке.