Париж — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Соболев высказался о забитом пенальти в матче «Ростов» — «Зенит», принесшем чемпионство

Соболев высказался о забитом пенальти в матче «Ростов» — «Зенит», принесшем чемпионство
Комментарии

Нападающий «Зенита» Александр Соболев прокомментировал реализованный пенальти в матче 30-го тура Мир РПЛ с «Ростовом» (1:0), который принёс клубу чемпионство. Нападающий реализовал 11-метровый на 14-й минуте игры.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 14'    
Удаления: Чистяков – 73' / нет

— Момент с пенальти. Нереализованный удар в Махачкале никак не поколебал внутреннюю уверенность, когда к точке шли?
— Нет, не поколебал. Я пенальти постоянно бью и бил. Все промахиваются, все не забивают, поэтому это нормально. Я всегда говорю, что если ты не уверен в исполнении пенальти, бить не надо. Поэтому я был уверен на 100%, — приводит слова Соболева официальный сайт клуба.

По итогам нынешнего сезона петербуржцы возглавили турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства с 68 очками. «Краснодар» с 66 очками расположился на второй строчке.

