Михаил Кержаков стал восьмикратным чемпионом России, сравнявшись с Андреем Тихоновым

Санкт-петербургский «Зенит» стал победителем Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Таким образом, вратарь сине-бело-голубых Михаил Кержаков стал восьмикратным чемпионом России и сравнялся по этому показателю с экс-футболистом московского «Спартака» Андреем Тихоновым.

Рекордсменом по числу побед в чемпионате России является Дмитрий Ананко. В составе «Спартака» защитник девять раз становился чемпионом страны.

Напомним, ранее Михаил Кержаков объявил о завершении карьеры. 39-летний голкипер является воспитанником СШОР «Зенит». В составе взрослой команды сине-бело-голубых он принял участие в 138 матчах во всех турнирах, в 54 из которых отыграл «на ноль».