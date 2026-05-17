Париж — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
В «Пари НН» прокомментировали вылет из РПЛ по итогам сезона
Комментарии

Генеральный директор «Пари НН» Виталий Карасёв прокомментировал вылет из Мир Российской Премьер-Лиги после ничьей в матче 30-го тура с казанским «Рубином» (2:2).

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Безруков – 15'     2:0 Каккоев – 47'     2:1 Грулёв – 61'     2:2 Грулёв – 65'    

«Мы провалили не сегодняшнюю игру… Надо признать, что провалили сезон. И ответственность за это лежит на всех: на тренерах, на футболистах, на руководстве клуба, а в первую очередь — на мне.

Хочу выразить благодарность людям, которые ездили на выезды, приходили в мороз, поддерживали команду даже тогда, когда мы не давали поводов для гордости. Вы заслуживали другого результата.

Сейчас вокруг клуба много тревоги и разговоров о будущем. Не буду давать пустых обещаний. В ближайшие дни выйдем с информацией, в каком виде клуб сможет существовать дальше.

Но что бы ни произошло, история футбола в Нижнем Новгороде не должна исчезнуть. Это знаю точно. Этот город достоин своей команды.

Спасибо тем, кто остался с нами до конца. Сегодня именно вы — главное, что есть у клуба», — написал Карасёв в своём телеграм-канале.

«Пари НН» по итогам сезона высшего дивизиона российского первенства занял предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице, заработав 23 очка.

