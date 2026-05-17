Париж — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Тренер «Пари НН» Гаранин: не хотелось бы говорить красивых слов, что не хватило времени

Комментарии

Главный тренер «Пари НН» Вадим Гаранин высказался о вылете команды из Мир Российской Премьер-Лиги. В матче 30-го тура «Пари НН» сыграл вничью с казанским «Рубином» — 2:2.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Безруков – 15'     2:0 Каккоев – 47'     2:1 Грулёв – 61'     2:2 Грулёв – 65'    

– Чувствуется, что вам не хватило времени, чтобы построить свою команду. Вам бы хотелось продолжить работать с «Пари НН»?
– К сожалению, именно с этой командой не только у меня, но и у другого тренера работать не получится, потому что достаточно много игроков её покинет. И, честно говоря, это больно. Потому что в команде много хороших футболистов. Не хотелось бы говорить красивых слов, что не хватило времени на построение команды.

Так или иначе: ментально игроки зависят от результата. Даже у сильных игроков, если есть период неудач, это сказывается на психологическом состоянии. Матчи были интересные и до меня. Но когда нет результата… Например, в игре с ЦСКА минут 10-15, а также половину первого тайма игры с «Рубином» не то, что бы мы раскачивались, а чувствовалась какая-то неуверенность. Особенно по сравнению с тренировками. Мы видели, что игроки могут, когда они ментально готовы, показывают совсем другой футбол — такой, как был во втором тайме сегодня, — приводит слова Гаранина официальный сайт нижегородского клуба.

