Тренер «Пари НН» Гаранин: не хотелось бы говорить красивых слов, что не хватило времени

Главный тренер «Пари НН» Вадим Гаранин высказался о вылете команды из Мир Российской Премьер-Лиги. В матче 30-го тура «Пари НН» сыграл вничью с казанским «Рубином» — 2:2.

– Чувствуется, что вам не хватило времени, чтобы построить свою команду. Вам бы хотелось продолжить работать с «Пари НН»?

– К сожалению, именно с этой командой не только у меня, но и у другого тренера работать не получится, потому что достаточно много игроков её покинет. И, честно говоря, это больно. Потому что в команде много хороших футболистов. Не хотелось бы говорить красивых слов, что не хватило времени на построение команды.

Так или иначе: ментально игроки зависят от результата. Даже у сильных игроков, если есть период неудач, это сказывается на психологическом состоянии. Матчи были интересные и до меня. Но когда нет результата… Например, в игре с ЦСКА минут 10-15, а также половину первого тайма игры с «Рубином» не то, что бы мы раскачивались, а чувствовалась какая-то неуверенность. Особенно по сравнению с тренировками. Мы видели, что игроки могут, когда они ментально готовы, показывают совсем другой футбол — такой, как был во втором тайме сегодня, — приводит слова Гаранина официальный сайт нижегородского клуба.