Гендиректор «Акрона» прокомментировал увольнение Тедеева с поста главного тренера клуба

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев высказался об отставке с поста главного тренера команды российского специалиста Заура Тедеева. О расставании с тренером пресс-служба тольяттинцев объявила сразу после завершения матча 30-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (1:4).

«Жаль, что первая победа «Крыльев» над нашей командой в РПЛ выпала именно на сегодня. Мы не опускаем руки, сезон для нас продолжается, у нас есть все шансы, чтобы остаться в лиге на третий сезон. Впереди – насыщенная неделя с переходными матчами. К ней команду будет готовить другой тренер», — приводит слова Клюшева пресс-служба «Акрона» в телеграм-канале.

«Акрон» завершил сезон РПЛ на 14-м месте в турнирной таблице. В переходных матчах за право принять участие в чемпионате России в сезоне-2026/2027 тольяттинцы сыграют с «Ротором».