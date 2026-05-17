Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фанаты создали масштабный перформанс, Кордобу назвали фениксом. Фото победы «Краснодара»

Фанаты создали масштабный перформанс, Кордобу назвали фениксом. Фото победы «Краснодара»
Комментарии

17 мая в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена» прошёл матч заключительного, 30-го тура, Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором «Краснодар» принимал «Оренбург». В качестве главного арбитра выступил Андрей Прокопов. Встреча завершилась победой «быков» со счётом 3:0. Голы в ворота «Оренбурга» забили Кевин Ленини, Джон Кордоба и Эдуард Сперцян.

Лучшие кадры матча «Краснодар» — «Оренбург» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Сергея Апенькина.

Разгромная победа не помогла «Краснодару» защитить титул, так как в параллельной встрече «Зенит» на выезде обыграл «Ростов» со счётом 1:0. В итоге подопечные Мурада Мусаева заняли второе место в таблице РПЛ, уступив «Зениту» два очка.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android