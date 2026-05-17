Фанаты создали масштабный перформанс, Кордобу назвали фениксом. Фото победы «Краснодара»

17 мая в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена» прошёл матч заключительного, 30-го тура, Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором «Краснодар» принимал «Оренбург». В качестве главного арбитра выступил Андрей Прокопов. Встреча завершилась победой «быков» со счётом 3:0. Голы в ворота «Оренбурга» забили Кевин Ленини, Джон Кордоба и Эдуард Сперцян.

Разгромная победа не помогла «Краснодару» защитить титул, так как в параллельной встрече «Зенит» на выезде обыграл «Ростов» со счётом 1:0. В итоге подопечные Мурада Мусаева заняли второе место в таблице РПЛ, уступив «Зениту» два очка.