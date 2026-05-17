Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Ростовом»

Сергей Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Ростовом»
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался после матча 30-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:0). Благодаря этому результату сине-бело-голубые выиграли чемпионат России.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 14'    
Удаления: Чистяков – 73' / нет

«Непростой выдался матч. После хорошего начала с нашей стороны — забили ранний гол — впоследствии всё-таки упростили игру. Были хорошие подходы у «Ростова» в первом тайме. Во втором — игра была ещё более нервная. Были у нас хорошие возможности, чтобы в быстрые атаки убегать и более качественно их завершать, сделать счёт более спокойным для нас. Хватило и одного забитого мяча!

Поздравляю болельщиков, команду, с тем, что вернули кубок чемпионов России в Санкт-Петербург после небольшого перерыва. Думаю, все рады, счастливы, довольны. Слава богу!» – приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

По итогам нынешнего сезона петербуржцы возглавили турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства с 68 очками. «Краснодар», в активе которого 66 очков, расположился на второй строчке.

Материалы по теме
«Зенит» стал чемпионом заслуженно
«Зенит» стал чемпионом заслуженно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android