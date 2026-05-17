Сергей Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Ростовом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался после матча 30-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:0). Благодаря этому результату сине-бело-голубые выиграли чемпионат России.

«Непростой выдался матч. После хорошего начала с нашей стороны — забили ранний гол — впоследствии всё-таки упростили игру. Были хорошие подходы у «Ростова» в первом тайме. Во втором — игра была ещё более нервная. Были у нас хорошие возможности, чтобы в быстрые атаки убегать и более качественно их завершать, сделать счёт более спокойным для нас. Хватило и одного забитого мяча!

Поздравляю болельщиков, команду, с тем, что вернули кубок чемпионов России в Санкт-Петербург после небольшого перерыва. Думаю, все рады, счастливы, довольны. Слава богу!» – приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

По итогам нынешнего сезона петербуржцы возглавили турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства с 68 очками. «Краснодар», в активе которого 66 очков, расположился на второй строчке.