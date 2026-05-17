«Локомотив» проиграл в четвёртый раз за пять последних гостевых матчей в РПЛ
«Локомотив» со счётом 1:3 уступил ЦСКА в матче 30-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Это четвёртое поражение красно-зелёных в пяти последних гостевых встречах в чемпионате России.
Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Козлов – 35' 2:0 Ненахов – 57' 2:1 Сильянов – 70' 3:1 Круговой – 90+2'
В рамках данной серии команда Михаила Галактионова уступила «Рубину» (0:3), «Спартаку» (1:2), победила «Оренбург» (1:0), а также потерпела поражения от «Крыльев Советов» (0:2) и армейцев.
«Локомотив» расположился на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. Железнодорожники набрали 53 очка. «Локомотив» одержал 14 побед, 11 раз сыграл вничью и потерпел пять поражений в прошедшем розыгрыше РПЛ.
23:31Олег Иванов объявил о завершении карьеры Официально
22:49«Рубин» объявил об уходе Александра Зотова Официально
