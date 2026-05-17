«Локомотив» проиграл в четвёртый раз за пять последних гостевых матчей в РПЛ

«Локомотив» со счётом 1:3 уступил ЦСКА в матче 30-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Это четвёртое поражение красно-зелёных в пяти последних гостевых встречах в чемпионате России.

В рамках данной серии команда Михаила Галактионова уступила «Рубину» (0:3), «Спартаку» (1:2), победила «Оренбург» (1:0), а также потерпела поражения от «Крыльев Советов» (0:2) и армейцев.

«Локомотив» расположился на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. Железнодорожники набрали 53 очка. «Локомотив» одержал 14 побед, 11 раз сыграл вничью и потерпел пять поражений в прошедшем розыгрыше РПЛ.