Париж — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«В отличие от «Спартака», не влюбили всю страну». Арустамян — о 11-м чемпионстве «Зенита»

Известный журналист Нобель Арустамян отреагировал на 11-е чемпионство «Зенита» в российской истории, которое позволило клубу превзойти достижение московского «Спартака». Красно-белые выигрывали турнир 10 раз. Последний раз это случилось в сезоне-2016/2017.

«Не думал, что доживу до момента, когда кто-нибудь в России обгонит «Спартак» по количеству титулов в чемпионатах.

«Спартак» – чемпион! Эта фраза для меня, как для любого ребёнка 90-х, ставшая символом времени, воспринималась как правило. Настал момент, когда самая титулованная команда России — «Зенит».

Но в отличие от «Спартака», петербуржцы пока так и не влюбили в свою игру всю страну. Хотя символом эпохи «Зенит» точно стал.

А сам результат, конечно, впечатляет. По сути, за 20 лет «Зенит» смог опередить «Спартак» по количеству титулов в чемпионатах России», — написал Арустамян в своём телеграм-канале.

