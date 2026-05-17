Париж — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Сергей Семак оценил игру Джона Дурана за «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру нападающего Джона Дурана в санкт-петербургском клубе. Колумбиец выступал за сине-бело-голубых на правах аренды из саудовского «Аль-Насра».

«По поводу Дурана: конечно, у него не получилось. Мы с ним разговаривали. Он и сам, естественно, расстроен. После прошлого матча, учитывая, что он в стартовый состав не попадает, спросил, будет ли у него игровое время. Но это тоже сложно предположить, как игра бы складывалась. Поэтому пошли навстречу и отпустили его заранее. Абсолютно хорошо поговорил. А то, что неудачно… Конечно, для такого игрока с таким потенциалом недостаточно матчей, забитых мячей на хорошем уровне, которые он мог бы записать в актив», – приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Дуран стал чемпионом России, забив один гол в шести играх Мир Российской Премьер-Лиги (с пенальти). На встречу заключительного тура с «Ростовом» (1:0) нападающий заявлен не был. Ранее он покинул расположение клуба в связи с личными обстоятельствами.

