Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Рубин» объявил об уходе Александра Зотова

«Рубин» объявил об уходе Александра Зотова
Комментарии

Казанский «Рубин» объявил об уходе 35-летнего полузащитника Александра Зотова. Срок соглашения между игроком и клубом завершился.

«Полузащитник Александр Зотов покидает «Рубин» в связи с истечением срока контракта.

После матча с «Пари НН» (2:2) прошла церемония, в ходе которой Александр попрощался с болельщиками «Рубина»: «Дорогие болельщики, спасибо вам большое за поддержку!»

За казанский клуб Зотов провёл 96 матчей, в которых отметился четырьмя голами и 12 голевыми передачами. Спасибо, Саша. Удачи!» – сообщает телеграм-канал «Рубина».

«Рубин» по итогам сезона высшего дивизиона российского первенства занял восьмое место в турнирной таблице, заработав 43 очка.

Материалы по теме
«Зенит» – чемпион, «Спартак» отдал бронзу, «Пари» – вылетел, «Крылья» вынесли «Акрон»
Live
«Зенит» – чемпион, «Спартак» отдал бронзу, «Пари» – вылетел, «Крылья» вынесли «Акрон»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android