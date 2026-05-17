«Рубин» объявил об уходе Александра Зотова

Казанский «Рубин» объявил об уходе 35-летнего полузащитника Александра Зотова. Срок соглашения между игроком и клубом завершился.

После матча с «Пари НН» (2:2) прошла церемония, в ходе которой Александр попрощался с болельщиками «Рубина»: «Дорогие болельщики, спасибо вам большое за поддержку!»

За казанский клуб Зотов провёл 96 матчей, в которых отметился четырьмя голами и 12 голевыми передачами. Спасибо, Саша. Удачи!» – сообщает телеграм-канал «Рубина».

«Рубин» по итогам сезона высшего дивизиона российского первенства занял восьмое место в турнирной таблице, заработав 43 очка.